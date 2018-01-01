На Радищева потушили пожар на кухне: движение на улице Центрального района перекрывали





По данным служб, пожар в квартире Центрального района начался на кухне: в результате возгорания обгорела обстановка на площади 2 м2. Огонь потушили в 14:19, на вызов прибыли три машины и 12 пожарных.





Как сообщили пользователи социальных сетей, приезд пожарных привел к перекрытию движения на улице. Некоторые комментаторы предполагают, что после ликвидации огня на улице появится “каток”: замерзнет вода, которую использовали при тушении.





В Санкт-Петербурге загорелась квартира на улице Радищева около 13:40 23 декабря в воскресенье, сообщили Gazeta.SPb в службе МЧС по городу и области.