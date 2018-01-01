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На Радищева потушили пожар на кухне: движение на улице Центрального района перекрывали
15:10
Тэги: пожар, Центральный район, центр
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