Органные концерты идут в Санкт-Петербурге с 23 декабря по 13 января в католических храмах

23 декабря





Площадками станут католические собор Успения Девы Марии и храм Девы Марии Лурдской. Петербуржцам обещают как сольный орган, так и в качестве аккомпанемента к голосу. Откроет фестиваль вечер исполнения мастера полифонической музык Иоганна Себастьяна Баха — билеты раскуплены: по данным в сети, к 14:45 осталось одно место за 600 рублей.





Следующий концерт пройдет 25 декабря: на нем гости услышат орган и хор. Будут исполнены Бах, Сен-Санс, Элгар.





В Санкт-Петербургеначинается фестиваль классической музыки, исполняемой на органе, сообщили Gazeta.SPb организаторы фестиваля “Венок Рождества — от Берна до Владивостока”.Подобное мероприятие проходит в первый раз. На данный момент в программе значится 14 концертов, расписанных вплоть до 13 января. Организаторы стремились передать в программе дух католического Рождества.