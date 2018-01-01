Для жителей Турции устроят Масленицу с блинами за 1,8 млн из бюджета Санкт-Петербурга





Фирма, которая выиграет конкурс, повезет в Турцию коллектив артистов с подготовленными танцами и песнями к празднику. Предполагается, что только на самолет до Анкары уйдет около 650 тысяч рублей — а проживания с завтраками обойдутся в 200 тысяч с лишним.





Традиционно, Масленицу в России отмечают в течение едели перед Великим постом — в этом раз она выпадает на 4 марта до 10 марта 2019 года. Это традиционный праздник восточных славян. По данным ВЦИОМ, примерно 88% россиян собирались есть блины на Масленицу в 2018 году.





Объявлен конкурс на организацию праздника Масленицы в Анкаре, столице Турции, сообщили на сайте госзакупок. На данный момент стоимость праздника хотят удержать в рамках 1,8 млн рублей из бюджета Санкт-Петербурга, инициатором выступает Комитет по внешним связям.