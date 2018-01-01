В Тихвинском районе Volkswagen врезался в КАМАЗ, убиравший трассу: погибли водитель и пассажир





Как сообщают в ГИБДД, на 459 км автодороги “Вологда — Новая Ладога” около 11:30 машина Volkswagen Polo врезалась в КАМАЗ, который занимался на этом отрезке очисткой трассы от снега. Из-за столкновения на месте погибли водитель, мужчина 35-ти лет, и пассажир Volkswagen, женщина 29-ти лет. Инспекторы устанавливают все детали происшествия.





ДТП могло произойти из-за плохой видимости в результате снегопада и скользкой дороги. Сегодня в Санкт-Петербурге об авариях сообщают в каждом районе города .(Андрей Петров, Gazeta.SPb)

В воскресенье 23 декабря в Ленинградской области произошло смертельное ДТП, сообщили Gazeta.SPb в УГИБДД по Санкт-Петербургу и области. В результате дорожного столкновения два человека скончались на месте.