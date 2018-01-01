К началу рабочей недели 24 декабря в Ленинградской области начнутся метели и снегопады





По данным синоптиков, с 24 по 26 декабря движение на дорогах будет затруднено из-за погодных осадков, возможна гололедица. Как сообщили в управлении, в районах Ленобласти в понедельик ждут температуру от -6 до -11, во вторник — от -3 до -8, а холоднее всего будет в среду — столбик может опуститься до -18 градусов мороза.





Дорожные службы приведены в состояние повышенной готовности. Чистить дороги от снежных завалов будут 307 машин. Отдельно “Северо-запад” просит от водителей быть осторожными: держать дистанцию, не превышать скорость и перестраиваться при движении плавно.





В начале новой рабочей недели 24 декабря жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти ждут метели и снегопады, сообщили Gazeta.SPb в ФКУ Упрдор “Северо-Запад”.