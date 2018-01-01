Число ДТП за воскресение в Санкт-Петербурге продолжает расти: новые аварии фиксируют во всех районах города





По данным группы, новые аварии произошли на пересечении Ленинского и Бресткого проспектов, перекрестке Дунайского и Бухаресткой, а также Руставели и Просвещения.





Авария зафиксирована на проспекте Обуховской обороны у Обводного канала: место ДТП приходится объезжать по встречным трамвайным путям, что мешает движению трамваев. Сообщается, что на улице Кузнецова столкнулись две машины и два велосипеда, а на снегу лежат “ватрушки” для катания с горок.





Общее число пострадавших за сегодня пока назвать не представляется возможным.





В Петербурге продолжается тяжелое воскресенье 23 декабря для автомобилистов: появляются все новые и новые сообщения о ДТП, передают в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург”.