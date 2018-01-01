Главный тренер СКА дал оценку игре своей команды против ЦСКА в Санкт-Петербурге





По мнению тренера, его игроки создавали хорошие моменты, но оборона армейцев была на высоте. Воробьев отметил, что команде предстоит разбор ошибок и инициатив, признал, что играть на стадионе было приятно, и поблагодарил организаторов.





Зрителями на встрече стали 67,7 тысяч жителей Санкт-Петербурга и гостей — всего на 13 тысяч меньше, чем на матче Россия — Финляндия, который проходил на той же арене. Напомним, Россия выиграла со счетом 5:0.





Вчера 22 декабря СКА проиграл ЦСКА: Петербург уступил Москве со счетом 1:4. Тренер петербуржцев Илья Воробьев дал оценку игре подопечных, сообщает РИА Новости.