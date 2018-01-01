Сладкие апельсины в Европе появились благодаря еврейским религиозным традициям





Предполагается, что цитрусы начали целенаправленно выращивать в Китае, а в Средиземноморье они попали уже в VI веке д.н.э — в эпоху походов Александра Македонского. Средиземноморские сорта отличаются от китайских тем, что содержат меньше кислоты — а значит слаще. Почему у плодов изменился вкус плодов ученые до сих пор не понимали.





Сейчас выдвинута гипотеза, что ген в сладких апельсинах Европы появился благодаря скрещиванию горьких цитрусов — цитронов “Пальцы Будды” — которые выращивали евреи для праздника урожая, которые они привезли из Йемена. Римляне отправили “пальцы Будды” в Европу и там они скрестились с китайскими цитрусовыми.





Ученые считают, что цитрусы появились в Европе благодаря евреям и традициям иудаизма, сообщили в журнале Current Biology.