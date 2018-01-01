“Сбербанк” нашел решение проблемы застревающих в банкоматах карточек клиентов





Сообщается, что банкоматы “Сбербанка” начнут распознавать установленные на смартфонах электронные кошельки , Google, Samsung и Apple Pay. В компании надеются, что к концу следующего 2019 года, каждый банкомат банка в Москве, Санкт-Петербурге и остальных городах России, сможет считывать нужную информацию с телефона. Подобная мера должна решить проблему застревающих карт, на которую часто жалуются клиенты.





“Сбербанк” начинает запускать технологию бесконтактного снятия наличных, сообщили Gazeta.SPb в “Сбербанке”. Вместо вставки карты в терминал, скоро можно будет просто подносить смартфон с приложением к считывающему устройству.