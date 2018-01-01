В музее Анны Ахматовой установят открытый микрофон к годовщине смерти Осипа Мандельштама





Кроме этого музей приглашает на новые выставки: вчера 22 декабря была запущена игровая выставка “Как это работает?”, которая продлится до конца января. На выставке покажут спектакли по произведениям Даниила Хармса и расскажут детям, как устроены художественные тексты. Стоимость билета — 500 рублей, продолжительность выставки-представления — 1 час 45 минут.





Выставка “Сад Сновидений” откроется 25 декабря в галерее “Сарай” музея: на ней будут представлены иллюстрации Алины Корытовой к стихам Фета, Блока, Бальмонта и других поэтов.





В музее Анны Ахматовой 27 декабря почтят память погибшего поэта Осипа Мандельштама, который умер уже 80 лет назад, сообщили Gazeta.SPb в музее. По случаю важной даты, в саду Фонтанного дома поставят микрофон, к которому сможет подойти каждый, чтобы прочитать стихотворения поэта. Микрофон откроют в 17:00.