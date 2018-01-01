Пострадавшего при аварии на КАД Санкт-Петербурга пришлось забирать с места на вертолете





По данным свидетелей, авария имела место около 11 часов утра 23 декабря: на дороге по направлению к Красному Селу столкнулись Daewoo Matiz и “Лада Ларгус”. В результате ДТП имеется пострадавший: его забрала бригада медиков на вертолете медслужб.



Обычно вертолет используют, когда пациент находится в критическом состоянии и траспортировку нужно провести оперативно. Возможно, дорожная ситуация в районе слишком тяжелая, а дороги опасные. Пока что комментария от медицинских служб не поступало.





В Санкт-Петербурге продолжаются ДТП из-за снега и гололедицы: около КАД на съезде с Предпортовой улицы столкнулись еще два автомобиля, сообщили в “ДТП и ЧП Санкт-Петербург”.