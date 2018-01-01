Названы самые “взрывоопасные” регионы мира, где может начаться Третья Мировая война





Одним из нестабильных регионов названо Южно-Китайское море, где между собой ссорятся Китай и США — пока что с помощью экономических штрафов и санкций. Неудивительным выбором стала Украина, где недавно ввели военное положение после столкновения с Россией в Керченском проливе.





Баланс, как сообщает исследователь, может быть нарушен на Корейском полуострове: хотя КНДР и США, казалось, подписали несколько соглашений о сокращении ядерного вооружения Северной Кореи, ситуация остается непростой. Недавно были опубликованы снимки спутника, которые показывают, что корейцы строят новую базу для своих ракет , сообщили CNN.





Наконец, обстановка может выйти из под контроля в Средней Азии, где США может столкнуться в Сирии или Иране с Россией.





Профессор Военного колледжа США Роберт Фарлиоб составил рейтинг регионов, где политическая обстановка может привести к военным конфликтам мирового масштаба, сообщает National Interest, где статья была опубликована.