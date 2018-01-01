Генассамблея ООН третий год подряд принимает резолюцию о нарушении прав человека в Крыму





Глава комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил о двойных стандартах и русофобии в ООН, сообщает агенство. Он добавил, что готов помочь экспертам ООН убедиться в том, что с жителями Крыма все нормально.





Крым вошел в состав России в феврале-марте 2014 года после внутреннего референдума. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией, а страны Европы и США осудили Россию за агрессию в отношении страны-соседа и наложили на нее экономические санкции.





В воскресенье 23 декабря стало известно, что Генассамблея ООН в третий раз одобрила резолюцию о нарушении прав человека в Крыму, предложенную Украиной, сообщает ТАСС. В 2018 году ее подписали 67 делегаций — в 2017 году их было 72. Против выступили 27 стран: Россия, Сербия, Китай, Индия, ЮАР и другие.