В результате цунами в Индонезии погибло уже 168 человек и пострадало примерно 745





По предварительной информации, волна появилась между Явой и Суматрой из-за извержения вулкана Анак-Кракатау — системы оповещения населения нацелены на тектонические причины цунами и не сумели вовремя распознать приближающуюся угрозу, сообщает портал.





Из-за цунами в Индонезии, начавшееся в ночь на воскресенье 23 декабря, погибло уже 168 человек и пострадало примерно 745, сообщает портал Detik, цитируя службу по предотвращению стихийных бедствий Индонезии. Примерно 30 человек объявлены пропавшими.