Новые ДТП в воскресенье утром в Петербурге: жители города жалуются на снег и гололед





Кроме этого на скользкой дороге КАМАЗ уехал в кювет на отрезке между Сертолово и Черной речкой. Аварии зафиксированы на перекрестке Светлановского и Веденеева, на проспекте Славы и улице Руставели. Пользователи соцсетей говорят об обледеневшей и заснеженной дороге и возмущаются, что город не убирают от снега.





Сейчас, по данным Яндекс.Пробки, серьезных автомобильных заторов в городе нет — к полудню дорожная ситуация может осложниться до 4-ех баллов.





Утром в воскресенье в Санкт-Петербурге происходит одно ДТП за другим: около 10:00 на Софийской улице столкнулись четыре машины, в том числе трактор, видимо убиравший дорогу от снега, сообщили в группе ВКонтакте “ДТП и ЧП Санкт-Петербург”.