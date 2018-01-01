В Петербурге авария на Арсенальной набережной недалеко от СИЗО “Кресты”: погибла девушка





Как сообщают очевидцы, около 7:55 автомобиль Nissan X-trail - Honda HR-V, мнения расходяся, по фотографиям сложно опознать марку - попытался обогнать едущий впереди автомобиль, но из-за гололеда его занесло и вынесло на встречную полосу. Скорость была высокой и автомобиль врезался в “Лада Приора”, ехавшую навстречу.





По словам свидетелей в соцсети, на место уже прибыла "Скорая": госпитализирован мужчина из одной из машин. Пассажир Honda или Nissan, девушка, скончалась на месте.





В воскресенье 23 декабря на Арсенальной набережной произошла авария, сообщили в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург”. По неподтвержденной информации, погиб человек.