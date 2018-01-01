Хабиб Нурмагомедов поучаствовал в открытии школы борьбы в Петербурге после матча СКА





Открытие посетил российский борец Хабиб Нурмагомедов, которого ранее заметили на матче СКА и ЦСКА. Петербуржцы отдали победу москвичам - счет 1:4. Тем не менее, праздник российского хоккея отметили не только матчем двух главных команд страны, но и открытием детской школы борьбы.





Борец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов родился в 1988 году, носит прозвище “Орел” и является чемпионом UFC в легком весе. Сейчас он на второй строчке UFC лучших бойцов без учета категории.





В Санкт-Петербурге 22 декабря провели открытие школы единоборств “Турбо СКА”, сообщили Gazeta.SPb сотрудники хоккейного города СКА, на базе которого будет существовать новый центр дзюдо.