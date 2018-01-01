Автомобиль Hyundai Solaris влетел в столб электропередач на трассе “Кола”: четверо госпитализированы





По данным дорожных служб, авария произошла на автотрассе “Кола” около 28-го километра, автомобиль Hyundai Solaris врезался в столб электропередач. За рулем сидел мужчина 27 лет: он и его пассажиры госпитализированы. Врачи оценивают состояние водителя и двух молодых людей 25-ти и 22-ух лет как тяжелое. Еще один пассажир 27-ми лет получил травмы средней тяжести. Возможно, дорога была скользкой.









В ночь на 23 декабря произошло ДТП во Всеволожском районе, сообщили Gazeta.SPb в УГИБДД по Санкт-Петербургу и области.