На Авиаконструкторов двое поссорились и один выстрелил в другого из травматического пистолета





В полицию обратился мужчина 37-ми лет, сообщивший, что около 31 дома по проспекту Авиаконструкторов он поругался с неизвестным мужчиной, который в итоге выстрелил в него из травматического пистолета и убежал. Полицейские уже ведут поиски.





Уголовное дело за “хулиганство” уже возбудили: по статье предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей, а в крайнем случае — тюрьма до 5 лет.





Вчера в субботу 22 декабря в Приморском районе произошел конфликт, закончившийся стрельбой, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.