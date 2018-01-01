В Санкт-Петербурге за день украли три автомобиля — их общая стоимость больше 8 млн рублей





В Невском районе пропала Honda: ее стоимость оценивается 1 млн 600 тысяч. Ее владелец, женщина 30-ти лет сообщила, что автомобиль пропал с Русановской улицы.





С проспекта Королева пропал Lexus – он стоил около 3 млн 223 тысяч рублей. Но самой дорогой пропажей стал Mercedes Benz, исчезнувший со стоянки магазина на проспекте Просвещения.





В субботу 22 декабря полицейские получили сообщения об угоне трех дорогостоящих автомобилей — общий ущерб от трех краж оценивают на сумму почти 9 млн рублей, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.