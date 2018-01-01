В Тихвине мужчина порезал ножом двух молодых парней — один в больнице в тяжелом состоянии





Полицейские Тихвина, получившие информацию от врачей, организовали поиски и сейчас задержали предполагаемого злоумышленника 30-ти лет. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.





В больницу Тихвинского района в субботу 22 декабря привезли молодого человека с ножевым ранением, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области. Врачи оценили состояние 23-летнего россиянина как тяжелое. Сообщается, что в тот же день в больницу обратился еще один молодой человек 20-ти лет — и тоже с раной от ножа, полученной в том же месте.