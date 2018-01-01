Куда сходить в Санкт-Петербурге в это воскресение: концерт Tesla Boy и Рембрандт в Эрмитаже





В Гостином дворе второй день идет Городской фестиваль хендмейда — на ярмарке можно купить необычные подарки для друзей и семьи. Благотворительный рынок открыли и в Анненкирхе — церкви святой Анны на Кирочной улице.





В Эмитаже продолжается выставка “Эпоха Рембрандта и Вермеера” - на ней можно взглянуть на работы легендарных европейских художников. Главными событиями кино, по данным сервиса Яндекс.Афиша, стали блокбастеры “Аквамен”, “Бамблби” и российская комедия “Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел”.





В этой воскресение 23 декабря в Культурной столице России пройдет концерт российской синти-поп группы Tesla Boy в клубе Космонавт. Концерт начнется в 20:00, цена билета составляет от 800 до 2000 рублей по данным в сети.