Американский искусственный интеллект разочаровала научная статья о нем самом





Разработанная в Политехническом университете Виргинии нейросеть оценивает внешнее оформление статей об электронике и компьютерах — следит, чтобы материал был представлен наглядно и содержал графики, расчеты и иллюстрации.





Согласно данным исследователей, проанализировав свыше 7000 тысяч статей, нейросеть уже неплохо справляется: только 0,4% статей, которые она забраковала, были ранее на самом деле приняты. При этом статью о самой себе нейросеть оценила как “очень плохую” - в этом она уверена на 97%.





Создатели нейросети считают, что появление подобной технологии позволит упростить и ускорить процесс оценки научных статей на предмет элементарного оформления.





Нейросеть-рецензент научных статей оценила материал, написанный о ней самой, и отнесла его к категории неудачных работ, сообщает N+1.