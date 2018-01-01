Прорыв труб на Комендантском проспекте Санкт-Петербурга превратил двор в каток





Пока что о снижении уровня отопления или потере горячей воды жители района не сообщают. В “Теплосети” не прокомментировали аварию.





Вода из труб вытекла на дорогу и на ночном морозе быстро замерзла. На фотографиях видно, что во дворе домов появился новый каток: владельцы автомобилей, впрочем, будут разочарованы, когда обнаружат, что колеса машин вмерзли в лед.





Коммунальная авария произошла в Приморском районе в ночь на 22 декабря: на Комендантском проспекте во дворах дома 8 ночью прорвало трубы, сообщили Gazeta.SPb в группе VK “ДТП и ЧП Санкт-Петербург”.