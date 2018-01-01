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Аналитики Bloomberg подсчитали потери самых богатых людей мира за 2018 год
07:53
Тэги: бизнесмены, рейтинг, потери
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