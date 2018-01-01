Аналитики Bloomberg подсчитали потери самых богатых людей мира за 2018 год





Джефф Безос, владелец Amazon и наиболее преуспевающий бизнесмен в мире потерял 53 млрд долларов — сейчас он имеет в активах 115 млрд.





Азиатские предприниматели потеряли 144 млрд долларов. Общий капитал российских олигархов упал до 225 долларов — по мнению экспертов, они потеряли меньше всех за 2018 год, несмотря на санкции против России. Так, самые тяжелые потери понес Олег Дерипаска, лидер “Русал”, а кто-то - владельцы “Новатэк” и “Лукойла” - умудрились даже и заработать около 9 млрд.





Общий капитал членов списка 500 крупнейших бизнесменов сократился до 4,7 триллионов долларов — это на 511 млрд рублей меньше, чем в 2017 году, сообщили Bloomberg.