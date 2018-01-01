В Приморском районе произошло массовое ДТП: столкнулись семь машин. О жертвах не сообщается





По словам очевидцев, около въезда на Ушаковский путепровод перевернулся “Делимобиль”, а следом за ним столкнулось сразу несколько машин. Спустя несколько минут автомобиль BMW на большой скорости не успел затормозить и врезался в заграждение рядом. Пользователи соцсетей сообщают, что сегодня на дорогах скользко.









В ночь на воскресенье 23 декабря в Санкт-Петербурге произошло ДТП на Приморском проспекте: столкнулось семь машин, сообщили в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург”. О жертвах не сообщается, но на месте уже работают медики.