Спасательная группа спустилась в шахту в Соликамске и нашла тела восьми шахтеров





После пожара 22 декабря в шахте “Уралкалия” на поверхность вывели восемь человек, еще 9 остались заблокированными. Ранее спасатели заявили, что застрявшие в шахте не выживут, передал губернатор Пермского края Максим Решетников.





“Уралкалий” является самым крупным производителем калийных удобрений в мире. Оборот компании составил 160 млрд рублей в 2017 году.









Спасательная группа попала на первые три уровня шахты в Соликамске, где нашла тела восьми спасателей, сообщает правительство Пермского края. Пожар продолжается, общая площадь очагов возгорания составляет около 30 м2. Готовится спуститься вторая группа спасателей.