Ночью в Санкт-Петербурге сгорели строительный вагончик и чья-то постель в Адмиралтейском районе





По данным МЧС, около 00:16 сообщили о возгорании в квартире на Спасском переулке. Как оказалось, в двухкомнатной квартире в спальне загорелась постель. На вызов в Адмиралтейском районе таким образом приехало три пожарных машины и 15 пожарных.





В это же самое время спасателям сообщили о пожаре в Московском районе: там на Дизельном проспекте у дома 15 стоял строительный вагончик. В нем и началось возгорание: обгорела внутренняя обшивка, прежде чем пожар потушили. Две машины и 10 человек личного состава участвовали в ликвидации огня.









В ночь на воскресенье 23 декабря в Санкт-Петербурге потушили два небольших пожара, передали Gazeta.SPb в службе МЧС по Санкт-Петербургу и области.