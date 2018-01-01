Погода в Санкт-Петербурге в воскресенье 23 декабря: небольшое потепление и небольшой снегопад





Синоптики предполагают, что погода будет пасмурной, возможен небольшой снег. Ветер дует с востока со скоростью 2 м/с, влажность составляет 94%, атмосферное давление 755 мм рт.ст.





Автомобилистам следует быть внимательнее на дорогах — отдельные участки могли обледенеть, однако службы МЧС не выпускали отдельного предупреждения об особо тяжелой гололедице на дорогах.





В воскресенье в Санкт-Петербурге ожидается до -5 градусов мороза в течение дня, сообщает сервис Яндекс.Погода. Днем температура будет держаться в районе -3, а к вечеру немного снизится. Напомним, вчера в субботу столбик упал до -8 градусов.