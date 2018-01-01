В Брянской области благотворительный фонд отправил отдыхать в Турцию детей чиновников





Фонд посла в Турции Андрея Карлова профинансировал поездку детей в Демре, турецкого города-побратима Климцов весной 2018 года. Деятельность фонда направлена на помощь детям из тяжелых семей и детей-инвалидов, однако отдыхать полетели дети из семей сотрудников внутренних органов.





Местная прокуратура заявила “Брянским новостям”, что жителям города об акции не рассказали. При этом губернатор Олег Шкуратов сообщил в интервью “Брянск Today”, что поездку заслужили те, кто добился достижений в спорте и учебе.





В г. Клинцы в Брянской области за счет средств на благотворительность в Турцию полетели отдыхать 50 детей из семей чиновников, сообщает портал “Клинцы.инфо”.