С Советского проспекта увезли мужчину пострадавшего в серьезном ДТП

В Санкт-Петербурге поздно вечером произошла страшная авария – на Советском проспекте столкнулись две иномарки. В результате столкновения автомобили разлетелись в разные стороны – обе машины сильно пострадали, что видно на фотографиях с места событий.«Киа» настолько была помята, что ее владелец не мог выбраться из нее. Ему помогли спасатели, которых вызвали очевидцы. Им пришлось срезать крышу и доставать травмированного мужчину. Оказалось, что он находится в тяжелом состоянии – пострадавшего уже направили в медицинское учреждение, где врачи борются за его жизнь. Кто стал виновником ужасного ДТП – пока не уточняется.