Жители Кировского района стали свидетелями пьяной драки в одном из дворов

Инцидент произошел поздно вечером 22 декабря – о нем стало известно благодаря людям, которые выложили в социальные сети видео с фрагментами драки. На кадрах заметно, что оба мужчина еле стоят на ногах, но все равно продолжают бороться. Они бьют друг друга кулаками, а затем падают в снег и продолжают драться. Остальные просто стоят и смотрят на происходящее – по всей видимости, это их знакомые, которые «болеют» то за одного участника конфликта, то за другого. В один из кульминационных моментов, агрессивно настроенные незнакомцы навалились на припаркованный рядом автомобиль. Кажется, с ним все в порядке. Чем закончилась драка – неизвестно.