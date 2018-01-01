На Васильевском острове пожарные тушили закрытый паркинг





Звонок пожарным поступил ближе к 9 часам вечера. Специалисты незамедлительно выехали на место происшествия. Оказалось, что горел закрытый паркинг. Огонь успел охватить площадь размером шесть квадратных метров. Уже спустя полчаса его удалось ликвидировать.В операции принимало участие 15 человек, которые прибыли с тремя единицами техники. В результате происшествия никто не пострадал. О том, в каком состоянии находятся автомобили, припаркованные неподалеку, информации не поступало. Пока что специалистам сложно объяснить, в связи с чем разгорелся огонь. Им это предстоит выяснить в ближайшее время, говорится в сообщении ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.