К торговому центру Петербурга приехал рождественский караван





Однако попасть к каравану было непросто - около него выстроилась огромная очередь.





Отметим, что акция проходила в рамках социального проекта от Coca-Cola, который компания организует уже 18 лет.





Недавно Gazeta.SPb писала о том, что МЕГА в Санкт-Петербурге проводит акцию для пожилых людей - подопечных благотворительного фонда. В торговые центры МЕГА в районе Парнаса и Дыбенко можно принести свои подарки для пенсионеров. Проект продлится до конца 2018 года . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





22 декабря пользователи социальных сетей поделись видео, на котором настоящий рождественский караван припарковался у ТЦ МЕГА на Дыбенко, это произошло около пяти вечера.Машина была оформлена в духе той самой праздничной рекламы Coca-Cola, где звучат известные слова из песни "праздник к нам приходит".