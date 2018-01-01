Завершающий объект крупнейшей в мире системы цифрового вещания запустили в России

На открытии присутсвовали губернатор Мурманской области, замминистра связи и коммуникаций, а также иные значимые персоны. Они лично запустили установку “Ура” с помощью дистанционного пульта.





Значение этого события велико не только для жителей полярных городов, которые получили доступ к цифровому вещанию, но и для всей России.





Недавно Gazeta.SPb сообщала, что россиянам помогут перейти на цифровое вещание . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Церемония запуска цифрового объекта прошла в посёлке Видяево Мурманской области 22 декабря, сообщает “РИА Новости”. Башню телевещания символично назвали “Ура”.