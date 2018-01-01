Министр просвещения призвала не нагружать школьников в новогодние каникулы

«Мы и так достаточно нагружены», - считает министр просвещения.





О школе лучше не вспоминать хотя бы несколько дней. После полноценного отдыха можно вновь приступить к учебе. Также Васильева попросила родителей быть внимательней к потребностям своего ребенка – только они могут знать наверняка, какая помощь нужна их чаду и какая нагрузка для них невыносима. Своим мнением Васильева поделилась в разговоре с «Российской газетой».





Тем более, рассказала Васильева, Новый год – это время, когда дома находятся родители и дети. Пускай они лучше проведут время вместе, чем будут сидеть все время за выполнением многочисленных заданий.