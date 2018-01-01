Неизвестный мужчина залез на рождественскую елку у Белого дома





Пока они общались с неизвестным, территория поблизости была перекрыта. Полицейские сразу предположили, что мужчина страдает каким-то расстройством. Они при поддержке специалистов уговорами добились того, чтобы хулиган спустился на землю.Известно, что в результате пострадало несколько украшений. Мужчину доставили в психиатрическую больницу, где эксперты стараются выяснить, насколько он эмоционально стабилен. Пока что их вердикт неизвестен, говорится в сюжете FoxNews.