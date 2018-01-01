В Петропавловской крепости открылась выставка ледяных скульптур





В этом году здесь представили известные символы стран мира в воплощении из льда. Так, здесь можно увидеть статую Свободы, египетские саркофаги, причудливых животных и растения с Южного полюса. Центральный экспонат выставки - это фрегат "Алые паруса"





Помимо этого в зоне выставки организаторы проводят квесты для детей. В ходе них ребята будут искать символ нового года по всему "свету".





Выставка проработает до 10 февраля нового года.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, как на Дворцовой площади в Петербурге проходил конкурс ледяных скульптур. Всё ледяные глыбы до этого почти год хранили в холодильнике . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





В Петропавловской крепости Петербурга открылась выставка ледяных скульптуп, сообщает 22 декабря МИА МИР.