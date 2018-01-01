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Протесты «желтых жилетов» во Франции объединили около 40 тысяч человек
23:51, 22 декабря
Тэги: франция, протест, желтые жилеты
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