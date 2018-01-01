Протесты «желтых жилетов» во Франции объединили около 40 тысяч человек





Сначала французов возмущало, что государство планирует повышать цены на топливо, а также снижение покупательской способности. Чем больше проходило времени, тем больше претензий возникало у людей. На прошлой неделе в акциях протеста «желтых жилетов» приняло участие около 66 тысяч человек. Сегодня, 22 декабря, недовольство по всей стране выразило почти 39 тысяч человек – две тысячи их них проживают в Париже, сообщает радиостанция Europe 1.