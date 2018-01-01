В Госдуме думают над ужесточением правил распространения сим-карт

Власти давно борются против нелегальной продажи сим-карт. Дело в том, что их часто используют в своих коварных целях мошенники. Несмотря на все меры, сим-карту до сих пор можно оформить в точках, где с покупателя порой не потребуют даже паспортных данных.





Также Бокова хочет, чтобы сим-карты перестали передавать людям, «сведения о которых не получены в порядке, установленном законодательством». Инициатива подразумевает поправки в законе «О связи», говорится в электронной базе данных нижней палаты парламента.