Дерзкой чиновнице Глацких отказали в субсидии на жилье





Также сообщается, что в собственности у Глацких сейчас уже есть несколько квартир, два земельных участка, три автомобиля.





Напомним, что бывший директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких высказалась некоррректно о ситуации с рождением в ноябре. На встрече с общественниками в Кировограде она сказала, что государство молодежи "в принципе ничего не должно" , потому что им "должны родители", которых "государство не просило рожать". После этого Глацких отстранили от должности.





Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что произошло у здания комитета по молодёжной политике в Петербурге . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Глацких хотела получить государственную субсидию на приобретение квартиры, передаёт "Фонтанка". Об этом стало известно 22 декабря.