Эксперты американского журнала назвали «Веном» одним из худших фильмов 2018 года

Второе место в рейтинге досталось картине «Робин Гуд: Начало» режиссера Отто Батхерста. Фильм почти получил шестерку, но все равно не удовлетворил экспертов. Они считают его настолько плохим, что создатели обязаны «публично покаяться».





Тройку лидеров замыкает «Пятьдесят оттенков свободы» - последний фильм о странной парочке. Впрочем, фильмы по книгам Э.Л. Джеймс в целом не особо нравятся критикам.



Нашумевший "Веном" занял пятую строчку в рейтинге худших фильмов 2018 года.





Лидером списка стала криминальная драма «Кодекс Готти», над которым трудился Кевин Конноли. На «Кинопоиске» фильм едва набрал 5,5 баллов из 10. Критики считают, что драма получилась временами смешной, но чаще – скучной.