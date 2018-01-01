Кадыров заявил, что не претендует на место Путина

В своем интервью для телеканала «Москва 24» политик рассказал, что хочет завершить карьеру, будучи главой региона. На место президента он не рассчитывает, так как он «не такого уровня человек».





Впервые публично он заговорил об этом в 2017 года. Он считает, что сделал все для своей родины. Когда-то, рассуждал Кадыров, республике был нужен человек, «чтобы воевать, навести порядок». Сейчас настали другие времена. К слову, свой пост нынешний глава Чечни занимает уже с 2007 года. На выборах 2016 года он набрал почти 100% голосов.