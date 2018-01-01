Пожарный надзор может забрать себе МВД





Известно, что в настоящий момент МВД готовит проект указа Президента РФ. В нем предлагается внести изменения в положение об МВД, а в частности, передать ведомству федеральный пожарный контроль. При этом вносить также изменения в положение о Министерстве чрезвычайных ситуаций ведомство не планирует.





оповещения . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb). Недавно Gazeta.SPb писала о том, как Министерство чрезвычайных ситуаций поверит в Санкт-Петербурге системы. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





О том, что Министерство внутренних дел России может расширить свои полномочия, стало известно 22 декабря. Информацию разместил на сайте правительственного портала, передаёт "Фонтанка".