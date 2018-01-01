Главный тренер ЦСКА прокомментировал победу своих подопечных над СКА

Никитин рассказал, что считает СКА – сильным соперником, выиграть которого особенно приятно. Главный тренер в своем интервью для Матч.ТВ рассказал, что ЦСКА вырвало победу благодаря самоотдаче.





Встреча ЦСКА и СКА состоялась сегодня, 22 декабря, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». К началу матча в продаже не осталось ни одного билета – таким образом, на игру команд пришло посмотреть почти 70 тысяч человек. К большому сожалению для болельщиков СКА, ЦСКА победила со счетом 4:1.