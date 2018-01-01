Лидер украинской группы «Бумбокс» назвал Россию «черной дырой»

«Инопланетяне просто высосали эту часть земного шара, и она сейчас как черная дыра», - рассуждает артист о России в интервью для YouTube канала.





По словам Хлывнюка, он не может отдать на границе паспорт людям, которые готовы стрелять в него. Поклонники, которые хотят послушать «Бумбокс», посещают концерты заграницей, утверждает лидер группы.





Несмотря на то, что у музыканта в России живут близкие люди, он не приедет сюда до тех пор, пока не будут решен конфликт «эволюционным путем». Он рассказал, что скучает по родным и друзьям, но даже это не заставит его изменить принципам.