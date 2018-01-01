Анна Щербакова стала лучшей фигуристкой России





Александра Трусова отстала от неё семь десятых балла и заняла второе место. Бронзу присудили Алёне Косторной - она получила 226,54 баллов.





По итогам соревнований золотой и серебрянный призеры соревнования могут представлять Россию на чемпионате по фигурному катанию в Европе. Однако, победительница Анна Щербакова пока не проходит по возрасту на взрослые соревнования. Она признается, что немного обидно, но отмечает, что все ещё впереди.





Напомним, что чемпионат Европы по фигурному катанию пройдёт в конце января 2019 года в Минске.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Сихарулидзе предложил отправить в отставку главу петербургской Федерации фигурного катания . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Сегодня, 22 декабря, в Саранске завершился чемпионат России по фигурному катанию. Победительницей признали Анну Щербакову. Она набрала по итогам двух программ (короткой и произвольной) 229,78 балла.