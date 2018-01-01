СКА не смог порадовать болельщиков и проиграл ЦСКА

Нападающий петербургской команды Павел Дацюк признал, что ЦСКА действительно играла лучше. Возможно, СКА нужно лучше готовиться к таким ответственным встречам.





«Мы не можем им забить необходимое количество голов, чтобы выиграть матч. Не реализовываем моменты», - рассказал он журналистам после окончания матча. Дацюк выразил надежду, что болельщики будут вместе со своей командой «и в хорошую и плохую погоду».





Встреча состоялась сегодня, 22 декабря, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Все билеты на матч были проданы – за игрой наблюдало почти 70 тысяч человек. СКА, к сожалению, не помогла мощная поддержка болельщиков и команда потерпела неудачу, уступив своему главному сопернику.