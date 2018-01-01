В тихвинский магазин «Шапито» пришел раненный мужчина, который просил о помощи

Сотрудница магазина рассказала, что мужчина пришел около трех часов ночи. Он истекал кровью и просил помочь ему. Также он утверждал, что в подъезде соседнего дома лежит еще один раненный человек. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, а также медики.Мужчину спустя какое-то время все-таки доставили в медицинское учреждение – о его состоянии сейчас ничего неизвестно. Также не уточняется, действительно ли пострадал еще один молодой человек. Сейчас специалисты разбираются в деталях дела, говорится в 47news.