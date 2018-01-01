На трассе “Скандинавия” водителю не понравилось, как припарковался его коллега, и он выстрелил





Известно, что автомобиль марки Kia Cerato припарковался в районе поворота на посёлок Пушное.

Затем подъехала тёмная иномарка. Из неё вышел мужчина с травматическим пистолетом в руках. Он дважды выстрелил в сторону водителя Kia.





Пострадавшего увезли в больницу с ранениями живота. ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти отмечает, что сейчас он находится в удовлетворительном состоянии.





Недавно Gazeta.SPb писала о том, что на трассе "Скандинавия" опрокинулась фура, груженая макулатуой . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Инцидент случился около шести часов вечера, 22 декабря, из-за вопроса парковки на трассе “Скандинавия” в Выборгском районе, сообщает “Фонтанка”.